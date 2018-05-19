Халеп обыграла Шарапову и вышла в финал турнира в Риме

Румынская теннисистка Симона Халеп в полуфинале турнира на грунтовом покрытии в Риме (Италия) обыграла в трёх сетах россиянку Марию Шарапову со счётом 4:6, 6:1, 6:4.

Матч продлился 2 часа 23 минуты. Соперницы выполнили по 3 эйса. Шарапова допустила 9 двойных ошибок, Халеп дважды ошибалась на подаче в пяти случаях.

В финале турнира в Риме Халеп сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, обыгравшей во втором полуфинале представительницу Эстонии Анетт Контавет со счётом 6:4, 6:3. Финал состоится в воскресенье, 20 мая.