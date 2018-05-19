Джокович: с оптимизмом начинаю подготовку к «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал собственные результаты на турнире в Риме, где он в полуфинале уступил Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 6:7. Серб признался, что удачное выступление в Риме вселяет оптимизм перед «Ролан Гаррос».

«Виден прогресс и желание, с позитивом перехожу к «Ролан Гаррос». Спасибо всем за поддержку! Встретимся на кортах на следующей неделе», — написал у себя в «твиттере» Джокович.

Посмотреть запись можно в твиттере» Джоковича.

Сербский теннист после возвращения на корт после травмы локтя впервые дошёл до полуфинала турнира ATP.