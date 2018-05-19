Тарпищев: Шараповой не хватило психологической надёжности

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал факторы, ставшие причиной поражения россиянки Марии Шараповой в полуфинале турнира в Риме от румынки Симоны Халеп (6:4, 1:6. 4:6). Как подчеркнул Тарпищев, у Шараповой были шансы обыграть первую ракетку мира.

«Конечно, Маша могла победить Халеп. Не хватило психологической надёжности. Но она только подходит к форме. В плане подготовки к «Ролан Гарросу» это хороший результат. Но ничего от неё не надо ждать. Она должна спокойно готовиться, играть в своё удовольствие. Рано ещё ждать результатов. Должно пройти минимум три месяца. Нервная система должна начать нормально работать. То, как она сегодня подавала, — это не очень хорошо», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.