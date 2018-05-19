Халеп: против Шараповой сыграла свой лучший матч на грунте

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала победу в полуфинале турнира в Риме (Италия) над россиянкой Марией Шараповой (4:6, 6:1, 6:4).

«Я счастлива, что мне удалось сыграть так хорошо, что я смогла в итоге победить. С Шараповой всегда очень тяжело играть, поэтому я очень счастлива. Я отпраздновала победу, выплеснув свои эмоции. Старалась играть агрессивно весь матч, но иногда я слишком сильно рисковала.

Думаю, что провела свой лучший матч на грунте. Я очень рада, что победила, Шарапова тоже отлично играла», — цитирует Халеп WTA Tennis.