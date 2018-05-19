Шарапова: я довольна тем, как сражалась с Халеп

Российская теннисистка Мария Шарапова после поражения в полуфинале турнира в Риме от румынки Симоны Халеп (6:4, 1:6, 4:6) посетовала на плохие подачи. В то же время Шарапова призналась, что осталась довольна своей игрой.

«Мне кажется, что я неплохо играла в первом сете, но у меня не шла подача на протяжении всего матча. Ударам не хватало мощности, а во втором и третьем сетах я ещё и потеряла точность.

Конечно, мы с Халеп провели разное количество часов на корте до нашего матча, но когда ты выходишь на игру, это уже теряет своё значение. Ты лишь пытаешься играть. Мне кажется, что я неплохо билась.

Матчи против Симоны всегда получаются энергозатратным. Я думаю, что мне хватило сил на матч. Из этой недели я могу извлечь немало позитива», — цитирует Шарапову WTA Tennis.