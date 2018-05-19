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Зверев победил Чилича и сыграет с Надалем в финале турнира в Риме

Зверев победил Чилича и сыграет с Надалем в финале турнира в Риме
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Риме. Зверев в полуфинале обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 7:6 (15:13), 7:5.

Матч продолжался 2 часа и 1 минуту. Зверев выполнил девять эйсов, на счету Чилича – 6 эйсов. Немецкий теннисист допустил одну двойную ошибку, хорват их избежал.

В финале турнира в Риме Зверев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, обыгравшим в полуфинале серба Новака Джоковича со счётом 7:6, 6:3. Зверев является третьей ракеткой мира, Надль — второй.

Цинциннати 2009. 1/2 финала
22 августа 2009 года, суббота. 22:00 МСК
Роджер
Федерер
Энди
Маррей
6:2 7:6
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