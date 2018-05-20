Зверев: для победы над Чиличем я должен был сыграть на максимуме

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над хорватом Марином Чиличем в полуфинале турнира в Риме (7:6, 7:5).

«Марин – отличный игрок. Чтобы победить его, нужно сыграть на максимуме, только тогда будет шанс. Именно это я сегодня и сделал.

Я очень счастлив. Особенно мне понравился первый сет, взять его было очень сложно. Во втором сете я вернулся после брейкпоинта, это было здорово», — цитирует Зверева Ubitennis.

В финале турнира в Риме Зверев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, обыгравшим в полуфинале серба Новака Джоковича со счётом 7:6, 6:3.