Победы Надаля и Зверева — в обзоре полуфиналов турнира в Риме

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Риме. В полуфинале он обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 7:6 (15:13), 7:5.



Матч продолжался 2 часа 1 минуту. Зверев выполнил девять эйсов, на счету Чилича — 6 эйсов. Немецкий теннисист допустил одну двойную ошибку, хорват их избежал.

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал турнира серии «Мастерс-1000», который проходит на грунтовых кортах Рима. Первая ракетка соревнований обыграл серба Новака Джоковича, посеянного под 11-м номером, со счётом 7:6 (7:4), 6:3.



Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. Испанец выполнил 1 подачу навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету уроженца Белграда 4 эйса и 2 упущенных брейк-пойнта, он обошёлся без двойных ошибок. Надаль одержал 25-ю победу над Джоковичем, но при этом он проиграл сербу 26 раз.

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