Зверев: безусловно, не буду фаворитом с Надалем, но надеюсь, что буду готов

Немец Александр Зверев, действующий чемпион «Мастерс 1000» в Риме, который сыграет в финале этих соревнований с испанцем Рафаэлем Надалем, поделился ожиданиями от поединка.



«Рафа — не тот игрок, о котором нужно много говорить. Он выиграл множество турниров на этом покрытии, десять раз побеждал на „Ролан Гаррос“. Безусловно, я не буду фаворитом в этом матче. Но, надеюсь, я буду готов к поединку. Сделаю всё возможное, чтобы восстановиться, а там посмотрим, что получится», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.