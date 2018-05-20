Джокович: не ожидал от себя результата в Риме, и очень доволен тем, как сыграл

Серб Новак Джокович оценил своё выступление на «Мастерс 1000» в Риме, где он дошёл до полуфинала и проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.



«Из этой недели могу извлечь только позитивные моменты. В плане результатов я ничего не ожидал от себя, когда приехал на турнир, потому что в последнее время выступал не очень удачно. Я доволен тем, как играл в последние три дня, очень доволен. Не могу сказать, что выглядел намного хуже Рафы. Конечно, он лучший игрок всех времён на грунтовых кортах, и он в просто великолепной форме. Противостоять ему на любом грунтовом турнире очень тяжело», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.