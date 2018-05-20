Джокович: думал, мне не понадобится много времени, чтобы вновь начать побеждать

Серб Новак Джокович, проигравший испанцу Рафаэлю Надалю в полуфинале «Мастерс 1000» в Риме, рассказал о трудностях возвращения после травмы.



«Раньше я никогда не сталкивался с такой ситуацией. Я думал, что мне не понадобится много времени, чтобы вновь начать побеждать. Но я должен выучить этот урок и принять обстоятельства. В любом случае на корте в Риме я чувствовал себя намного лучше, чем где-либо за последние два или три месяца.



Человек в целом очень силён. Мы можем поменять всё буквально за один день, я искренне верю в это. Я много раз испытывал это на себе — как в жизни, так и в карьере. Я верю, что один матч, один турнир может повернуть всё в ту или иную сторону. Всё зависит от того, как к этому подходить, какие уроки выносить, как относиться к позитивным и негативным моментам и обращать их себе на благо в будущем», — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.