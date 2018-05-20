Кирьос выступит в Лионе в паре с Соком, а в одиночном разряде не сыграет

Австралиец Ник Кирьос, из-за травмы локтя не выступавший на турнирах после поражения от хорвата Иво Карловича во втором круге турнира категории ATP 250 в Хьюстоне, на следующей неделе планирует сыграть на соревнованиях в Лионе в парном разряде. Напарником Кирьоса будет американец Джек Сок, с которым он находится в приятельских отношениях. В первом круге Сок и Кирьос сыграют с Федерико Дельбонисом и Жоау Соузой.



В одиночном разряде на этом турнире Ник выступать не будет. Его партнёр, получивший третий номер посева, пропускает первый раунд в одиночной сетке.

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