А. Зверев стал первым теннисистом, выигравшим 30 матчей в сезоне-2018

Немец Александр Зверев, победив хорвата Марина Чилича в полуфинале турнира категории «Мастерс 1000» в Риме (7:6 (15:13), 7:5), стал первым теннисистом, выигравшим 30 матчей в сезоне-2018. Второе место занимает австриец Доминик Тим, на прошлой неделе уступивший Звереву в финальном матче «Мастерса» в Мадриде. Напомним, что в Мадриде Зверев установил рекорд «Мастерсов», став первым чемпионом, который за весь турнир позволил соперникам заработать лишь один брейк-пойнт. Александр ни разу не отдал свою подачу.



Также Зверев в третий раз в году вышел в финал турнира серии «Мастерс 1000». Это тоже является лучшим результатом в сезоне.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.