Халеп: матч со Свитолиной — настоящий вызов, она отличная теннисистка

Румынка Симона Халеп, которая в финальном матче турнира категории Premier 5 в Риме сыграет с действующей чемпионкой украинкой Элиной Свитолиной, поделилась ожиданиями от этого поединка.



«Здорово, что мы обе снова в финале. Матч должен получиться хорошим. Надеюсь только, что в этот раз я не получу травму. Я знаю, как должна действовать на корте, и моя игра при мне. Но она очень серьёзная соперница, отличная теннисистка. Это настоящий вызов. Мне нужно быть сосредоточенной на себе и показать свой лучший теннис», — приводит слова Халеп официальный сайт тура.