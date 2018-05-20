Халеп: знала, что физически сильна на грунте, и не переживала, что могу устать

Румынка Симона Халеп оценила свою игру в матче с россиянкой Марией Шараповой в полуфинале турнира категории Premier 5 в Риме.



«Я знала, что сильна на грунте в физическом плане, поэтому была спокойна и расслабленна, когда матч перешёл в третий сет. Я не переживала, что могу устать, была уверена в себе. При этом я впервые победила её на грунте, это тоже важно. Подача работала не очень хорошо, но нельзя забывать, что она отлично принимает, так что с ней всегда тяжело держать подачу. Однако я тоже была уверена в своей игре на приёме, и, думаю, мне удавалось хорошо принимать на протяжении всего матча. Я немного изменила свою игру, старалась постоянно действовать агрессивно», — приводит слова Халеп официальный сайт тура.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.