Вихлянцева победила Мрдежу и может сыграть с Павлюченковой в Страсбурге

Россиянка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Страсбурге, переиграв хорватку Терезу Мрдежу (Q) в двух партиях — 6:3, 7:6 (7:4).



Поединок продолжался 1 час 37 минут. Вихлянцева ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала 6 брейк-пойнтов из 10. У Мрдезы не было ни эйсов, ни двойных. В её активе 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.



Следующая соперница Натальи определится в матче россиянки Анастасии Павлюченковой (3) с немкой Татьяной Марией. Их поединок должен состояться в понедельник, 21 мая.