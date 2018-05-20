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Вихлянцева победила Мрдежу и может сыграть с Павлюченковой в Страсбурге

Вихлянцева победила Мрдежу и может сыграть с Павлюченковой в Страсбурге
Теннис / WTA

Россиянка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Страсбурге, переиграв хорватку Терезу Мрдежу (Q) в двух партиях — 6:3, 7:6 (7:4).

Поединок продолжался 1 час 37 минут. Вихлянцева ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала 6 брейк-пойнтов из 10. У Мрдезы не было ни эйсов, ни двойных. В её активе 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

Следующая соперница Натальи определится в матче россиянки Анастасии Павлюченковой (3) с немкой Татьяной Марией. Их поединок должен состояться в понедельник, 21 мая.

Страсбург 2018. 1-й круг
20 мая 2018 года, воскресенье. 13:00 МСК
Наталья
Вихлянцева
Тереза
Мрдежа
6:3 7:6
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