Арзани: семьи помогают Надалю и Федереру не задирать голову, оставаться на земле

Никола Арзани, старший вице-президент отдела пиара и маркетинга ATP, поделился мнением о швейцарце Роджере Федерере и испанце Рафаэле Надале.



«Сложно подобрать какое-то прилагательное, которое полностью характеризовало бы их. Я всегда говорил, что они — два замечательных человека, которые совсем не изменились по сравнению со своими первыми днями в туре. У обоих очень хорошие семьи, и это помогает им не задирать голову, оставаться на земле. Зная их родителей, понимаешь, благодаря чему они являются настоящими чемпионами и на корте, и вне его», — сказал Арзани в интервью SuperTennis TV.