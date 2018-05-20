Сизикова и Ниномия вышли во второй круг турнира в Страсбурге в парном разряде

Россиянка Яна Сизикова и японка Макото Ниномия вышли во второй круг турнира категории International в Страсбурге (Франция) в парном разряде, победив вторых сеяных — чешку Ренату Ворацову и японку Шуко Аояму — со счётом 7:6 (7:5), 6:2.



Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. Подач навылет ни у одной из пар не было. Сизикова и Ниномия допустили три двойные ошибки и использовали пять брейк-пойнтов из 14. На счету Аоямы и Ворацовой одна двойная и три реализованных брейк-пойнта из 8.



Следующие соперницы Сизиковой и Ниномии определятся в матче Чжан Латиши с Луксикой Кумкхум и Лян Чен с Джессикой Мур.