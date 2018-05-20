Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Свитолина уверенно победила Халеп и защитила титул в Риме

Свитолина уверенно победила Халеп и защитила титул в Риме
Теннис / WTA

Украинка Элина Свитолина (4) защитила свой титул на турнире категории Premier 5 в Риме, уверенно победив первую ракетку мира, румынку Симону Халеп — 6:0, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. Свитолина ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Халеп два эйса и две двойные. Брейк-пойнтов у румынской теннисистки не было.

Для 23-летней Свитолиной это 12-й титул в карьере и третий в нынешнем сезоне после побед в Брисбене и Дубае. В Дубае Элина также победила второй раз подряд.

Рим (ж) 2018. Финал
20 мая 2018 года, воскресенье. 14:10 МСК
Симона
Халеп
Элина
Свитолина
0:6 4:6
Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул
Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент