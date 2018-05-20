Санторо: Зверев может преподнести сюрприз, но, конечно, Надаль — фаворит

Француз Фабрис Санторо, завершивший карьеру в 2010 году, поделился ожиданиями от финала «Мастерс 1000» в Риме между испанцем Рафаэлем Надалем и немцем Александром Зверевым, а также рассказал, что помогало ему побеждать сильнейших игроков.



«Рафа победил в Монте-Карло и Барселоне, Зверев — в Мюнхене и Мадриде. Это будет отличный матч, последняя большая игра перед „Ролан Гаррос“. Рафа снова уверен в себе, но Саша может преподнести сюрприз. Однако, конечно, Рафа — фаворит.



Как мне удалось 18 раз за карьеру победить первых ракеток мира? Вероятно, потому, что я играл нестандартно. В моём лице соперники сталкивались с кем-то непривычным. Остальных теннисистов можно было условно разделить на несколько стандартных типов по стилю игры, но я действовал совсем иначе», — сказал Санторо в интервью SuperTennis TV.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.