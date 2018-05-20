Надаль опередил Федерера по количеству выигранных матчей на «Мастерсах»

Победив серба Новака Джоковича, испанец Рафаэль Надаль превзошёл результат швейцарца Роджера Федерера по количеству выигранных матчей на турнирах серии «Мастерс» и «Мастерс 1000». Эта победа стала для Надаля 356-й в карьере, в то время как на счету Федерера сейчас соответственно 355 выигранных матчей на «Мастерсах».



Третье место занимает как раз Джокович, в активе которого после выступления в Риме стало 315 побед. На четвёртом месте британец Энди Маррей (212 побед), который в 2016 году опередил американца Андре Агасси (209).



Кроме того, Надалю принадлежит рекорд по количеству выигранных «Мастерсов» (30) и по количеству финалов на этих турнирах (48).