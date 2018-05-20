Кирьос: Джокович попросил у меня пару советов

Австралиец Ник Кирьос выложил в своём «инстаграме» фотографию с совместной тренировки с сербом Новаком Джоковичем, сопроводив её краткой подписью: «Новак просит у меня пару советов».



Напомним, что сам Кирьос не играл в туре с апреля из-за проблем с локтем, но на следующей неделе должен выступить на соревнованиях категории ATP 250 в Лионе — правда, только в парном разряде, вместе с американцем Джеком Соком. Джокович на этой неделе дошёл до полуфинала «Мастерс 1000» в Риме, где в двух партиях уступил испанцу Рафаэлю Надалю.