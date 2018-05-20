Беккер: у Джоковича правильная команда, и он может вернуться на свой уровень

Немец Борис Беккер, экс первая ракетка мира и бывший тренер серба Новака Джоковича, оценил его нынешнюю форму.



«Думаю, сейчас травмы его не беспокоят. Он долгое время был травмирован, не играл шесть-семь месяцев. Чтобы вернуться на свой уровень после травмы, необходимо время. Ему нужно было вновь обрести уверенность в своём локте, набрать форму.



Сейчас у него правильная команда. Вернулся его старый тренер, Мариан Вайда. Я очень хорошо отношусь к Новаку, он мой близкий друг, и я желаю ему только хорошего. Если он будет сохранять выдержку и терпение, то может вернуться на свой уровень», — приводит слова Беккера Tennis World USA.