Беккер: уверен, что А. Зверев будет следующим большим игроком в туре

Немец Борис Беккер, экс первая ракетка мира, шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион Игр в Барселоне — 1992 и бывший тренер серба Новака Джоковича, высказал мнение по поводу перспектив своего соотечественника Александра Зверева.



«Я очень рад, что у Германии есть Саша Зверев. Уверен, что он будет следующим большим игроком в туре. На этой неделе он здорово играет в Риме, и это далеко не первое впечатляющее выступление в его исполнении», — приводит слова Беккера Tennis World USA.

Беккер: сомневаюсь, что А. Зверев сумеет защитить титул на турнире в Риме