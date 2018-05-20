Халеп и Стивенс не смогли получить «уайлд-кард» на турнир в Страсбурге

Две теннисистки топ-10 — первая ракетка мира румынка Симона Халеп и занимающая десятую строчку американка Слоан Стивенс — запросили «уайлд-кард» на турнир категории International в Страсбурге (Франция), но получили отказ. Об этом сообщает официальный «твиттер» соревнований.



Отказ от предоставления специальных приглашений связан с тем, что обе теннисистки подали их слишком поздно и внести их в список участниц уже не представлялось возможным. Тем не менее Стивенс смогла получить «уайлд-кард» на турнир в Нюрнберге (Германия), где жеребьёвка состоялась позднее.