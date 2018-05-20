Крофт: Надаль хочет превзойти Федерера по всем показателям

Экс первая ракетка Великобритании и известный теннисный эксперт Аннабель Крофт поделилась мнением о целях, которые преследует испанец Рафаэль Надаль.



«Надаль хочет, чтобы люди запомнили его не только как грунтового короля. Полагаю, мы должны это признать. Он хочет превзойти Федерера по количеству титулов. Это цель, за которой Рафа следует на протяжении длительного времени. Рафа намерен превзойти Роджера по всем показателям. Он завершит карьеру, но не раньше, чем это сделает Федерер», — приводит слова Крофт Tennis World USA.



Надаль может вернуть себе звание первой ракетки мира, если обыграет в финале «Мастерса» в Риме немца Александра Зверева.

Надаль опередил Федерера по количеству выигранных матчей на «Мастерсах»

Не железный, но всё ещё великий. Надаль уступил первое место Федереру Доминик Тим сенсационно победил Рафаэля Надаля в Мадриде. Роджер Федерер, не игравший с марта, вернётся на вершину.

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.