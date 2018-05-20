Бузэрнеску вышла во второй круг в Страсбурге, где может сыграть с Рыбакиной

Румынка Михаэла Бузэрнеску стартовала с победы на турнире категории International в Страсбурге, призовой фонд которого составляет $ 294 300. Четвёртая ракетка соревнований обыграла польку Магду Линетт со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 6:3.



Теннисистки провели на корте 2 часа 50 минут. 33-я ракетка мира выполнила 1 подачу навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 16. На счету Линетт 6 двойных ошибок и 8 упущенных брейк-пойнтов, она обошлась без эйсов.



Во втором круге Бузэрнеску может встретиться с россиянкой Еленой Рыбакиной (LL), если та обыграет представительницу Венесуэлы Андреа Гамис (LD).



Женщины. Страсбург. Первый круг

Ван Цян (Китай) – Камилла Розателло (Италия, Q) – 3:6, 6:1, 6:4

Река-Луца Яни (Венгрия, SR) – Сачия Викери (США) – 6:3, 7:5.