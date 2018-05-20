Федерер посетил музыкальный фестиваль на Ибице

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прилетел на Ибицу, где посетил музыкальный фестиваль, собравший лучших диджеев со всего мира.



Фотографию с 36-летним спортсменом опубликовал швейцарский диджей Андреа Олива.

Фото доступно на странице Андреа Оливы в «Твиттере».

Несколько дней назад уроженец Базеля покинул Дубай, где в течение месяца тренировался на харде. Федерер оказался в Европе впервые с конца февраля, в ближайшее время он приступит к тренировкам в Цюрихе.



Швейцарец планирует выступить на соревнованиях в Штутгарте, которые состоятся в середине июня.

Не железный, но всё ещё великий. Надаль уступил первое место Федереру Доминик Тим сенсационно победил Рафаэля Надаля в Мадриде. Роджер Федерер, не игравший с марта, вернётся на вершину.

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.