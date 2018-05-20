Рыбакина стартовала с победы на турнире в Страсбурге

Россиянка Елена Рыбакина (LL) вышла во второй круг на турнире категории International в Страсбурге (Франция). В стартовом матче она обыграла представительницу Венесуэлы Андреа Гамис (LD) со счётом 6:3, 6:1.



Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. Рыбакина выполнила 7 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. Её соперница обошлась без эйсов и двойных ошибок, она упустила 3 брейк-пойнта.



Во втором круге Рыбакина, занимающая 221-е место в рейтинге WTA, встретится с румынкой Михаэлой Бузэрнеску, посеянной под четвёртым номером.