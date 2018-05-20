М. Зверев проиграл в первом круге на турнире в Женеве

Немецкий теннисист Миша Зверев не сумел выйти во второй круг на турнире категории ATP 250 в Женеве (Швейцария). В стартовом поединке восьмой номер посева уступил боснийцу Мирзе Башичу со счётом 7:5, 3:6, 4:6.



Продолжительность поединка составила 1 час 54 минуты. Зверев выполнил 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету 82-й ракетки мира 5 подач навылет и 2 реализованных брейк-пойнта, босниец избежал двойных ошибок.



Во втором круге Башич встретится с победителем матча Андреас Хайдер-Маурер (Австрия, SR) – Теннис Сандгрен (США).

Мужчины. Женева. Первый круг

Андреас Сеппи (Италия, 7) – Марко Чеккинато (Италия, LD) – 7:5, 6:4.