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М. Зверев проиграл в первом круге на турнире в Женеве

М. Зверев проиграл в первом круге на турнире в Женеве
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Миша Зверев не сумел выйти во второй круг на турнире категории ATP 250 в Женеве (Швейцария). В стартовом поединке восьмой номер посева уступил боснийцу Мирзе Башичу со счётом 7:5, 3:6, 4:6.

Продолжительность поединка составила 1 час 54 минуты. Зверев выполнил 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету 82-й ракетки мира 5 подач навылет и 2 реализованных брейк-пойнта, босниец избежал двойных ошибок.

Во втором круге Башич встретится с победителем матча Андреас Хайдер-Маурер (Австрия, SR) – Теннис Сандгрен (США).

Мужчины. Женева. Первый круг
Андреас Сеппи (Италия, 7) – Марко Чеккинато (Италия, LD) – 7:5, 6:4.

Женева 2018. 1-й круг
20 мая 2018 года, воскресенье. 17:05 МСК
Миша
Зверев
Мирза
Башич
7:5 3:6 4:6
Женева 2018. 1-й круг
20 мая 2018 года, воскресенье. 15:00 МСК
Андреас
Сеппи
Марко
Чеккинато
7:5 6:4
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