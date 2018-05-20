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Надаль сместит Федерера с вершины рейтинга ATP и останется лидером до конца «РГ»

Надаль сместит Федерера с вершины рейтинга ATP и останется лидером до конца «РГ»
Теннис / ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завоевал титул на турнире категории «Мастерс» в Риме. Первый номер посева обыграл в решающем поединке немца Александра Зверева, посеянного под вторым номером, со счётом 6:1, 1:6, 6:3.

Таким образом, 31-летний уроженец Манакора вернул себе звание первой ракетки мира, которое он упустил на предыдущей неделе, уступив в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. Надаль сместит с первой строчки мирового рейтинга швейцарца Роджера Федерера, который пропускает грунтовый сезон. В обновлённом рейтинг-листе испанец будет опережать соперника на 100 очков.

В конце мая – начале июня Надалю предстоит защищать титул на «Ролан Гаррос», втором в сезоне турнире «Большого шлема». Испанец гарантированно сохранит лидерство в рейтинге вплоть до окончания этих соревнований.

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