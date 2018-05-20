Надаль сместит Федерера с вершины рейтинга ATP и останется лидером до конца «РГ»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завоевал титул на турнире категории «Мастерс» в Риме. Первый номер посева обыграл в решающем поединке немца Александра Зверева, посеянного под вторым номером, со счётом 6:1, 1:6, 6:3.



Таким образом, 31-летний уроженец Манакора вернул себе звание первой ракетки мира, которое он упустил на предыдущей неделе, уступив в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. Надаль сместит с первой строчки мирового рейтинга швейцарца Роджера Федерера, который пропускает грунтовый сезон. В обновлённом рейтинг-листе испанец будет опережать соперника на 100 очков.



В конце мая – начале июня Надалю предстоит защищать титул на «Ролан Гаррос», втором в сезоне турнире «Большого шлема». Испанец гарантированно сохранит лидерство в рейтинге вплоть до окончания этих соревнований.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.

Не железный, но всё ещё великий. Надаль уступил первое место Федереру Доминик Тим сенсационно победил Рафаэля Надаля в Мадриде. Роджер Федерер, не игравший с марта, вернётся на вершину.

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.