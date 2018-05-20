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Ватутин сыграет с Коваликом в первом круге квалификации «Ролан Гаррос»

Ватутин сыграет с Коваликом в первом круге квалификации «Ролан Гаррос»
Теннис / ATP

Состоялась жеребьёвка в мужской части квалификационной стадии Открытого чемпионата Франции, второго в сезоне турнира «Большого шлема».

Россиянин Алексей Ватутин, посеянный под 30-м номером, в стартовом раунде встретится со словаком Йозефом Коваликом. Победитель этого поединка во втором круге квалификации сразится либо с американцем Райлли Опелкой, либо с голландцем Таллоном Грикспором.

Первый номер посева квалификации достался японцу Таро Дэниэлу, который в стартовом круге сыграет с испанцем Виктором Эстрелья-Бургосом. Белорус Илья Ивашка, посеянный под вторым номером, сыграет с португальцем Жоау Домингесом.

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