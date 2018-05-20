Надаль: не было ощущения, что перерыв в игре с А. Зверевым пойдёт мне на пользу

Испанец Рафаэль Надаль (1) поделился эмоциями после победы над немцем Александром Зверевым (2) со счётом 6:1, 1:6, 6:3 в финале «Мастерса» в Риме.



«Первый сет был великолепным во всех отношениях. Это лучший отрезок, который я провёл на грунте в нынешнем сезоне. Когда наступил перерыв, не было ощущения, что это как-то поможет мне. Сейчас мы понимаем, что пауза помогла с тактической точки зрения. Нужно было немного удачи, чтобы переломить ход поединка, но я вышел на корт после перерыва с решительностью и чёткой стратегией. Невероятно, что у Зверева нет хороших результатов на мэйджорах после того, что он показывает на «Мастерсах». Ему просто нужно время», — цитирует испанца Ubitennis.



Надаль завоевал 78-й титул в карьере и вернул себе звание первой ракетки мира. Он сохранит лидерство в рейтинге ATP вплоть до окончания «Ролан Гаррос».

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.