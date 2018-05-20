Албот вышел во второй круг турнира в Лионе, где сыграет с Иснером

Теннисист из Молдавии Раду Албот вышел во второй круг турнира категории ATP 250, который проходит в Лионе (Франция). В стартовом матче он переиграл аргентинца Федерико Дельбониса со счётом 6:7 (7:9), 7:5, 6:4.



Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты. Албот выполнил 1 подачу навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 13. На счету аргентинца 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 упущенных брейк-пойнта.



Во втором круге Албот, занимающий 97-е место в рейтинге ATP, встретится с американцем Джоном Иснером, посеянным под вторым номером.



Мужчины. Лион. Первый круг

Кальвен Эмери (Франция, LD) – Корентен Муте (Франция, WC) – 6:7 (4:6), 6:4, 6:3.