Кабаль: мы завоевали титул, которого так давно ждали

Колумбийцы Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара (6) стали чемпионами «Мастерс 1000» в Риме, победив испанца Пабло Карреньо-Бусту и португальца Жоау Соузу (Alt) на чемпионском тай-брейке — 3:6, 6:4, [10:4]. После окончания решающего поединка своими эмоциями поделился Кабаль.



«Мы завоевали титул, которого так давно ждали. Пришлось изрядно постараться, но тяжёлая работа всегда окупается. Мы очень довольны итоговой победой, но при этом сохраняем мотивацию. Сегодня наш дуэт начал поединок с определённой стратегией, которая не сработала, поэтому пришлось искать альтернативный вариант», — цитирует Кабаля пресс-служба ATP.