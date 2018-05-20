Фара: победа на турнире в Риме навсегда останется в нашей памяти

Колумбийский теннисист Роберт Фара прокомментировал победу в парном разряде на турнире серии «Мастерс 1000» в Риме. В финале его дуэт с Хуан-Себастьяном Кабалем победил испанца Пабло Карреньо-Бусту и португальца Жоау Соузу со счётом 3:6, 6:4, [10:4].



«Потрясающее чувство. Мы пару раз играли в финальных матчах, но при этом не могли добиться итогового успеха. Я чувствовал, что турнир в Риме может стать особенным. Мы упорно трудились ради того, чтобы завоевать важнейший титул в карьере. Этот момент навсегда останется в нашей памяти», — приводит слова Фары официальный сайт ATP.

Кабаль и Фара завоевали титул в Риме в парном разряде