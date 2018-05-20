Свитолина: я очень устала, ради победы в Риме пришлось затратить немало усилий

Украинская теннисистка Элина Свитолина (4) призналась, что победа на турнире в Риме далась ей непросто. В решающем матче 23-летняя спортсменка обыграла румынку Симону Халеп (1) со счётом 6:0, 6:4.



«Честно говоря, я очень устала. На старте турнира возникли сложности, которые сопровождали меня до самого конца. Я хотела бы поблагодарить физиотерапевтов, которые спасли мой организм и помогли восстановиться. Они сделали всё, что было в их силах. Я очень довольна, что смогла завоевать титул, поскольку это была прекрасная теннисная неделя.



Во втором или третьем круге я начала чувствовать, что моё тело может не выдержать. Игра на грунте всегда отнимает много сил и энергии, а у меня были матчи с серьёзными соперницами, сопровождавшиеся длительными розыгрышами. Я приехала в Рим в качестве действующей чемпионки и хотела приложить дополнительные усилия», — цитирует спортсменку официальный сайт тура.

Свитолина уверенно победила Халеп и защитила титул в Риме