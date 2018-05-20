Бренгл: с каждым годом улучшаю игру на грунтовых кортах

Американка Мэдисон Бренгл поделилась эмоциями от выхода во второй круг на турнире категории International в Нюрнберге (Германия). В первом раунде она обыграла соотечественницу Варвару Лепченко со счётом 6:1, 6:3.



«Конечно, меня порадовала победа в стартовом круге. Я впервые приехала в Нюрнберг, и надо сказать, что пока всё хорошо. Мне нравятся местные корты, здесь очень красивая обстановка. Возможно, грунт – не самое любимое покрытие для меня, но с каждым годом я улучшаю игру на песчаных кортах», — цитирует Бренгл официальный сайт WTA.



Во втором круге Бренгл встретится с победительницей матча Андреа Петкович (Германия, WC) – Сорана Кырстя (Румыния, 6). Соревнования в Нюрнберге завершатся 27 мая.