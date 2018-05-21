Свитолина — Халеп. Обзор финала турнира в Риме

Украинка Элина Свитолина (4) защитила свой титул на турнире категории Premier 5 в Риме, уверенно победив первую ракетку мира румынку Симону Халеп — 6:0, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. Свитолина ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Халеп два эйса и две двойные. Брейк-пойнтов у румынской теннисистки не было.

Для 23-летней Свитолиной это 12-й титул в карьере и третий в нынешнем сезоне после побед в Брисбене и Дубае. В Дубае Элина также победила второй раз подряд.