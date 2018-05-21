Надаль обошёл Федерера в рейтинге ATP и стал первой ракеткой мира

В обновлённом рейтинге ATP от 21 мая испанец Рафаэль Надаль обошёл швейцарца Роджера Федерера и занял первую строчку. Хорват Марин Чилич стал четвёртой ракеткой мира, бельгиец Давид Гоффен — девятой. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 31-й позиции.

Рейтинг ATP. 21 мая

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770.

2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5615.

4 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4950.

5 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4870.

6 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4450.

7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3635.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3195.

9 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3020.

10 (9). Джон Иснер (США) — 2955.

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31 (32). Андрей Рублёв (Россия) — 1397...

39 (36). Карен Хачанов (Россия) — 1220...

53 (50). Даниил Медведев (Россия) — 974...

78 (77). Евгений Донской (Россия) — 726...

99 (101). Михаил Южный (Россия) — 616.