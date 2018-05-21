А. Зверев возглавил чемпионскую гонку ATP, Федерер — 2-й, Надаль — 3-й

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 21 мая немец Александр Зверев поднялся на первую строчку, испанец Рафаэль Надаль — на третью. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 28-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 21 мая
1 (2). Александр Зверев (Германия) — 3135.
2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 3110.
3 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 3040.
4 (3). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 2300.
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 2010.
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 1625.
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1440.
8 (8). Чхун Хён (Южная Корея) — 1380.
9 (9). Джон Иснер (США) — 1275.
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 1275.
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28 (27). Карен Хачанов (Россия) — 640...
41 (38). Даниил Медведев (Россия) — 552...
54 (48). Андрей Рублёв (Россия) — 440..
71 (66). Евгений Донской (Россия) — 372.