Остапенко стала 5-й ракеткой мира, Шарапова — 29-й

«Я прошла через множество испытаний. И вы спрашиваете, почему я улыбаюсь?»

Мария Шарапова провела на кортах Рима 12 часов. Она проиграла Симоне Халеп, но подходит к «Ролан Гаррос» в приподнятом настроении.