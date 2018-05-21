Остапенко стала 5-й ракеткой мира, Шарапова — 29-й

В обновлённом рейтинге WTA от 21 мая латвийская теннисистка Елена Остапенко поднялась на пятую строчку. Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на 14-й позиции. Её соотечественница Мария Шарапова поднялась на 29-ю строчку.
Рейтинг WTA. 21 мая
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7270.
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6935.
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6010.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5505.
5 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 5382.
6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5335.
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 5170.
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4550.
9 (9). Винус Уильямс (США) — 4201.
10 (10). Слоан Стивенс (США) — 4164.
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14 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2825...
29 (40). Мария Шарапова (Россия) — 1513...
31 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1416...
35 (31). Екатерина Макарова (Россия) — 1330…
42 (39). Светлана Кузнецова (Россия) — 1193.
43 (44). Елена Веснина (Россия) — 1180...
81 (85). Наталья Вихлянцева (Россия) — 770.