А. Зверев: очень рад, что добрался до финала крупного турнира

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) подвёл итоги выступления на грунтовом «Мастерсе» в Риме. 21-летний уроженец Гамбурга дошёл до финала, где уступил в трёх сетах испанцу Рафаэлю Надалю.



«Несмотря на усталость, я всё равно находил способ противостоять сильнейшим теннисистам мира. А сделать это было не так просто. Турнир в Риме – один из самых крупных в туре, поэтому добраться до финала – приятное достижение, особенно с учётом, что я выиграл два предыдущих соревнования в Мюнхене и Мадриде. Очень важно, что мне удалось навязать Рафе борьбу на грунтовом покрытии. В данный момент статистика личных встреч в пользу Надаля, но я постараюсь исправить ситуацию во время следующей встречи», — приводит слова Зверева официальный сайт тура.



Зверев прервал свою победную серию, которая насчитывала 13 матчей.

А. Зверев возглавил чемпионскую гонку ATP, Федерер — 2-й, Надаль — 3-й