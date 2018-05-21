Халеп: для начала я хочу просто выиграть матч первого круга «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп прокомментировала своё поражение от украинки Элины Свитолиной в финале турнира в Риме со счётом 0:6, 4:6 и поделилась ожиданиями от «Ролан Гаррос».

«Свитолина играла очень уверенно. Каждый раз, когда я встречаюсь с ней, она действует именно так. Она провела отличный матч и заслуженно победила. Я ощущала скованность в мышцах и не могла бегать. Я знала, что в этом матче придётся много бегать, но начала встречу не очень хорошо. Может быть, я стала чересчур торопиться. Элина же ошибок не допускала. По ходу встречи я заиграла лучше. Хорошо, что в концовке я уже могла действовать нормально.

Может быть, на турнирах «Большого шлема» я ощущаю больше давления из-за истории этих соревнований, поэтому пока не смогла завоевать титул. Атмосфера там другая. Но с опытом ты относишься к этим турнирам как к обычным.

Пожалуй, 5-6 теннисисток на грунте выглядят сильнее других. Но мне кажется, что женский теннис изменился и уже нельзя легко предсказать победительницу до старта соревнований. У всех есть шансы на победу, даже на турнирах «Большого шлема». Я сейчас ничего не хочу говорить о результатах. Нужно отправиться в Париж. Посмотрим, как всё сложится там. В прошлом году я дошла до финала, можно подумать об этом. Но до финала много матчей. Я просто хочу быть готовой к турниру, хорошо себя чувствовать и для начала победить в первом круге. Первая игра всегда самая сложная", — цитирует Халеп официальный сайт тура.