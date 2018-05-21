Надаль: восьмая победа на турнире в Риме — незабываемый момент для меня

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от завоевания своего восьмого титула на турнире в Риме. В финальном матче 31-летний уроженец Манакора обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:1, 1:6, 6:3.



«Это была замечательная неделя. Очень важно, что мне удалось завоевать титул после поражения в четвертьфинале на турнире в Мадриде. Это незабываемый и эмоциональный момент для меня. Здорово завоевать восьмой титул на соревнованиях в Риме. Это один из самых крупных и сложных турниров, поэтому итоговая победа значит очень многое. Сейчас я могу наслаждаться своим успехом», — приводит слова Надаля официальный сайт тура.



Победа на «Мастерсе» в Риме позволила Надалю вернуть себе звание первой ракетки мира.

Надаль обошёл Федерера в рейтинге ATP и стал первой ракеткой мира