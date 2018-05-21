Барти: мы со Схурс решили сыграть в паре в последнюю минуту

Австралийка Эшли Барти поделилась впечатлениями от победы на турнире в Риме в парном разряде. В финале она в дуэте с голландкой Деми Схурс обыграла чешек Андреа Главачкову и Барбору Стрыцову со счётом 6:3, 6:4.

«Мы решили сыграть в паре в последнюю минуту. Я так рада, что Деми отправила мне сообщение и предложила выступить вместе. Провести дополнительные матчи — это бонус, а завоевание титула — это вообще вишенка на торте.

При таком формате матчей ты никогда не теряешь шансов на победу. Во втором сете, например, мы могли повести 2:0. Рада, что нам в итоге удалось отыграться. В целом я очень довольна проведённой встречей", — цитирует Барти официальный сайт тура.