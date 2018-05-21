Надаль обошёл Макинроя и вышел на 4-е место по количеству завоёванных титулов

Испанец Рафаэль Надаль стал победителем «Мастерса» в Риме, обыграв в финальном матче немца Александра Зверева со счётом 6:1, 1:6, 6:3.



31-летний теннисист, победивший на соревнованиях в столице Италии в восьмой раз, завоевал 78-й титул в карьере. По количеству трофеев уроженец Манакора вышел на четвёртое место, обойдя американца Джона Макинроя (77). Первое место в активе американца Джимми Коннорса (109), за ним следом расположился швейцарец Роджер Федерер (97), замыкает первую тройку чех Иван Лендл (94).



Победа в Риме позволила Надалю вернуть себе звание первой ракетки мира, он сохранит лидерство вплоть до окончания «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

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