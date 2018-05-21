Свитолина: после поражения от Бушар на юниорском Уимблдоне мне было очень больно

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы над румынкой Симоной Халеп в финале турнира в Риме со счётом 6:0, 6:4.

«Я всегда вспоминаю болезненное поражение от Бушар в финале юниорского Уимблдона. Та игра многому меня научила. Мне было очень больно. Я так хотела победить, но проиграла 2:6, 1:6 или примерно так. После того финала я сказала себе, что больше никогда не буду просто выходить на корт и ничего не делать. В том финале я была так напряжена, так испугана, что не могла дважды подряд попасть в корт. Тогда я решила, что впредь буду стараться что-то делать. Сегодня с первого розыгрыша я действовала агрессивно и старалась конструировать розыгрыши.

Некоторое время после того финала мне было очень грустно, потому что я мечтала о титуле на юниорском Уимблдоне. Это был прекрасный опыт. Ты расстраиваешься, потом злишься, а затем стараешься понять, что нужно было сделать иначе. Это помогло мне. Думаю, вы видите результаты.

В этот раз на «Ролан Гаррос» для меня всё будет не так, как в прошлом году. В 2017-м я впервые считалась фаворитом на турнире «Большого шлема». Сейчас я отношусь к этому как к вызову. Мне важно двигаться вперёд матч за матчем и наслаждаться игрой на больших аренах, а также атмосферой турнира.

На турнирах «Большого шлема» давление бывает со всех сторон. Кроме того, у тебя самой есть ожидания. Нужно быть готовой психологически, физически, пожалуй, больше, чем на других турнирах. Я стараюсь относиться к соревнованиям «Большого шлема» как к рядовым, но всё равно ты понимаешь, что это — «Большой шлем». В таких турнирах есть нечто особенное. Когда ты получаешь высокий номер посева, то твои соперницы очень мотивированны. Но это «Ролан Гаррос», и я постараюсь выступить как можно лучше", — цитирует Свитолину официальный сайт тура.