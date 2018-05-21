Надаль вышел на третье место по количеству побед, одержанных в 2018 году

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завоевал титул на соревнованиях в Риме. В решающем матче 31-летний спортсмен обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:1, 1:6, 6:3.



Тем не менее Зверев продолжает сохранять лидерство среди теннисистов по количеству побед, одержанных в 2018 году. На счету уроженца Гамбурга 30 побед, на втором месте находится австриец Доминик Тим (25), третью строчку делят Надаль и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро – по 23.



Обыграв Зверева в Риме, Надаль вернул себе звание первой ракетки мира. Испанец завоевал третий титул в сезоне – ранее он первенствовал на турнирах в Монте-Карло и Барселоне.

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