Фоньини: участие в турнире в Женеве не повлияет на решение отдохнуть после «РГ»

Итальянский теннисист Фабио Фоньини сообщил, что после «Ролан Гаррос» собирается взять паузу. Теннисист пояснил, что его участие в турнире в Женеве не повлияет на это решение.

«Отвечаю всем, кто спрашивает меня, почему я играю на этой неделе. Я уже говорил, что возьму паузу после «Ролан Гаррос». Спортсмену приходится иногда играть через боль, сейчас нельзя останавливаться. Спасибо организаторам турнира в Женеве за «уайлд-кард», — написал Фоньини в своём «инстаграмме».

Фоньини испытывает проблемы с коленом с начала сезона турниров на грунте. Ранее он говорил, что планирует пропустить турниры на траве, а на корт вернётся на Уимблдоне.